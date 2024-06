Inverno começa hoje e terá temperaturas acima do normal

O solstício de inverno, que é o início astronômico da estação, ocorre no dia 20 de junho, às 17h51, pelo horário de Brasília. É importante fazer referência à hora oficial do Brasil por causa dos fusos horários que existem no país.



O fenômeno La Niña, que é caracterizado pelo resfriamento acima do normal da porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial, deve se desenvolver em meados de julho e de agosto. Porém, os efeitos do La Niña serão mais notáveis na primavera e no verão de 2024.



Temperatura

Inverno de 2024 será com temperatura acima da média em praticamente todo o país.

Um fator importante que vai contribuir para deixar o inverno 2024 menos frio do que poderia ser é que o oceano Atlântico na costa entre Santa Catarina e o Rio De Janeiro tende a se aquecer no decorrer da estação. Além disso, o Atlântico Tropical segue com temperatura acima do normal. A costa entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte vai continuar quente e o oceano quente ajuda a formar nuvens de chuva.

A temperatura vai ficar acima da média nos três meses do inverno nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. As quedas mais bruscas de temperatura No Sudeste deve ocorrer no fim do inverno, e agosto e em setembro, quando a frequência de passagem de massas de ar frio será maior.