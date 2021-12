IPTU 2022 de Cabo Frio terá desconto em cota única

A Prefeitura de Cabo Frio vai oferecer desconto de 10% para quem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 em cota única até o dia 31 de janeiro de 2022. Para quem fizer o pagamento integral do imposto até 21 de fevereiro de 2022, o desconto será de 5%.

Caso opte pelo parcelamento do tributo, o contribuinte poderá dividir o valor do IPTU em até 11 vezes, com a primeira cota a ser paga em 21 de fevereiro. É preciso ficar atento ao pagamento das parcelas na data de vencimento.

As guias poderão ser obtidas pelo site Secretaria de Fazenda de Cabo Frio (http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/) a partir do próximo dia 3 de janeiro. A impressão dos boletos também poderá ser feita na sede da Secretaria de Fazenda, no Centro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h30 às 17h, e na subsede da Secretaria de Fazenda em Tamoios, no Shopping Unapark, em Unamar, das 9h às 17h.

Para o próximo ano, a Prefeitura disponibilizará outros três postos para a retirada das guias de pagamento: em São Cristóvão, na Escola Municipal Professor Zélio Jotha; no Jardim Esperança, na Escola Municipal Professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo; e em Tamoios, no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Santo Antônio. Nesses três locais, especificamente, o serviço será oferecido entre os dias 3 e 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, o contribuinte que quiser fazer o parcelamento de débitos do IPTU de anos anteriores deverá procurar as sedes no Centro de Cabo Frio e no Unapark, em Tamoios. Esse serviço não estará disponível nos outros três postos.