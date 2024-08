Irmãos foragidos de crime de homicídio no Maranhão são presos em Saquarema

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 25º BPM (Cabo Frio), prenderam no final da manhã deste domingo, dia 18, na Rua Praia de Atafona, na Vilatur, em Saquarema, os irmãos foragidos da Justiça do Estado do Maranhão, Cleilson Dias dos Santos, de 30 anos e Clemilton Dias dos Santos, de 26 anos.



Eles foram localizados após informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

De posse de informações sobre a localização dos foragidos, e quando em patrulhamento no bairro Vilatur, conseguiram localizar e prender os acusados, que não ofereceram resistência.



Eles são naturais de Icatu, no Maranhão e se envolveram em uma rixa com uma pessoa, que foi vítima de um homicídio.

A vítima anteriormente já tinha lesionado um dos irmãos com uma faquinha de serra, esse motivou o homicídio na data de 18 de fevereiro deste ano, em um povoado no interior de Icatu. Segundo as investigações da polícia, depois do crime, eles fugiram, vindo se esconder no Rio de Janeiro.