Jiboia de dois metros é resgatada de churrasqueira em casa de Araruama

Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi resgatada por guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) após ser encontrada na churrasqueira de uma casa em Araruama.

O caso aconteceu no bairro Praia do Vargas, no distrito de Praia Seca, quando o morador percebeu a presença do pai animal e acionou a equipe da Área de Proteção Ambiental Estadual de Massambaba (APA Massambaba).

Os agentes foram até o local e capturaram a serpente com segurança. O animal, que pesava cerca de dez quilos, foi encaminhado ao Instituto BW, parceiro do Inea, onde passou por avaliação veterinária. Após constatar que a jiboia estava saudável, os profissionais realizaram a soltura em uma área de vegetação da APA Massambaba.

De acordo com o Inea, a jiboia é uma espécie não venenosa e pode atingir até quatro metros de comprimento. Apesar de ter hábitos noturnos, é comum que apareça durante o dia em busca de abrigo. Quando se sente ameaçada, a serpente costuma emitir um som característico e pode realizar botes, reais ou de advertência.

O órgão ambiental reforça que, ao encontrar animais silvestres, a população não deve tentar capturá-los e deve acionar o Corpo de Bombeiros ou a unidade de conservação mais próxima para que o resgate seja feito de forma segura.

Com mais de 9 mil hectares, a APA Massambaba abrange áreas de Araruama, Saquarema e Arraial do Cabo. Criada para proteger ecossistemas de restinga, lagoas costeiras e brejos, a unidade também abriga espécies migratórias e sítios arqueológicos importantes para a conservação ambiental da Região dos Lagos.