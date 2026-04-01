Pular para o conteúdo

Jiboia é encontrada dentro do sofá de uma residência em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
Uma jiboia foi encontrada dentro de um sofá em uma residência no bairro Sítio, em Arraial do Cabo, nesta quarta-feira (1º). O animal, da espécie Boa constrictor, surpreendeu o morador, que acionou a Guarda Marítima e Ambiental. 

O bairro onde o caso ocorreu fica próximo à Praia dos Anjos e ao Morro da Cabocla, uma área com bastante vegetação, o que favorece o aparecimento desse tipo de animal. 

Segundo a Guarda Marítima e Ambiental, a jiboia não é peçonhenta e não oferecia risco imediato, desde que fossem respeitadas as orientações de segurança.

Leonardo Sandri, chefe da Guarda Marítima e Ambiental de Arraial do Cabo, afirmou que, apesar do susto, a ocorrência não oferecia perigo grave e reforçou que a população deve manter a calma, respeitar o animal e acionar imediatamente os órgãos ambientais para que o resgate seja feito de forma segura.

