Jiboia é encontrada em quintal de residência em Saquarema

Na segunda-feira,27, agentes da Guarda Ambiental de Saquarema foram acionados para resgate de uma jiboia, no bairro de Jaconé. A serpente estava dentro do quintal de uma residência cujo morador, ao avistar o animal, imediatamente entrou em contato com a Guarda Ambiental. Após localizada, a cobra foi identificada como uma jiboia macho, adulta, com aproximadamente 1,50 metros. O animal foi resgatado e solto em seu habitat.

A cobra jiboia é um réptil da família Boidae, da qual fazem parte as maiores serpentes do planeta. No Brasil, onde há duas subespécies de jiboia, ela só perde em tamanho para a sucuri. O espécime resgatado é da subespécie Boa Constrictor Constrictor, comumente encontrada na Amazônia e pode chegar a medir 4 metros.

A Guarda Ambiental alerta à população para a importância de manter limpos quintais e jardins, não acumular folhas secas e lixo domiciliar. Buracos, folhas secas, montes de pedras, pilhas de tijolos ou troncos ocos são utilizados como esconderijo pelas cobras. Os restos de comida também devem ser eliminados do ambiente pois atraem ratos, principal alimento das serpentes.

Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.