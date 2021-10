Jogador do Araruama F.C é morto a tiros

Segundo a Polícia Civil, Maykon foi morto a tiros e o corpo dele estava numa localidade conhecida como “Casinhas”. O Delegado Phelipe Cyrne, da delegacia de Araruama, informou que as investigações estão avançadas. Ele disse ainda que algumas testemunhas já foram ouvidas pela polícia, entre elas, integrantes do clube. Os detalhes não foram divulgados.

“O Maykon era como se fosse uma criança, só que ele tinha 28 anos. Era ele quem animava o ambiente, as festas. Um garoto que zoava todo mundo. Ele estava até se programando de ir a São Gonçalo no sábado (16) para o aniversário do irmão”, disse uma pessoa próxima ao jogador que preferiu não ser identificada.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jogador.

O Araruama F.C divulgou uma nota onde também se solidariza com amigos e familiares do Maykon. Devido à morte do atleta, o clube solicitou à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), o adiamento da partida contra o Bonsucesso, que aconteceria neste domingo (10). A partida foi remarcada para o próximo dia 21.