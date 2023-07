José Bonifácio passará por avaliação médica nesta sexta e pode se licenciar do cargo

By

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, passará por avaliação médica nesta sexta-feira (14). O médico, que acompanha o prefeito tudo o tratamento do câncer de intestino, virá do Rio de Janeiro para a realização do laudo.

Dependendo do laudo, Zé poderá pedir afastamento de 30 dias enquanto continua o tratamento. A informação é do chefe de gabinete do prefeito, Mirinho Braga.

Segundo informações, alguns familiares do prefeito teriam pedido ao prefeito para que ele se afaste temporariamente.

Caso a licença seja efetuada, a vice-prefeita Magdala Furtada assumiria a prefeitura durante o prazo de afastamento do prefeito.