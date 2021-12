Jovem bate em poste em São Pedro da Aldeia nesta madrugada chuvosa

Guardas municipais de São Pedro da Aldeia, quando em patrulhamento, retornando à sede provisória do Horto Escola, se depararam com veículo batido em poste, na RJ-106, Portal das Flores, por volta das 04h30, nesta segunda-feira, dia 06.

De imediato, os agentes sinalizaram o local com cones e uso da viatura em ponto estratégico, para a segurança do local e vítima, visto que o veículo estava ocupando parte da rodovia, e poderia causar outro acidente.

Foi dado suporte a vítima, o jovem J. B. S. A. J., de 21 anos, contatado familiares e reboque.

Com a chegada do reboque e retirada do veículo, os policiais municipais desfizeram a sinalização e liberaram toda a via para trânsito.