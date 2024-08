Jovem é preso em Cabo Frio após ameaçar matar a própria mãe com um facão

Na tarde de quarta-feira, dia 07, um jovem, Jeminson Luiz da Silva Dias, foi preso após ameaçar familiares no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, o jovem afirmava que “iria matar a mãe com um facão”. A mãe do jovem foi até a Delegacia da Mulher, onde denunciou o filho por injúria, confirmou as ameaças.

Ao chegar na residência, os policiais encontraram Jeminson deitado em um colchão nos fundos do imóvel. Ele estava agitado e, inicialmente, recusou-se a obedecer às ordens dos policiais. Durante a abordagem, o jovem admitiu ser usuário de drogas e ter discutido verbalmente com o padrasto, mas negou ter ameaçado a mãe. Nenhum facão foi encontrado na residência.

Segundo o auto de prisão em flagrante, ele foi preso sob o Artigo 147 do Código Penal em combinação com a Lei Maria da Penha, devido à ameaça contra sua mãe.