Na terça-feira, dia 15, por volta das 15h30, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, capturaram o nacional Maycon J.L.B.

Contra Maycon pendia o Mandado de Prisão Preventiva pelo crime de Tráfico de Drogas, oriundo da comarca de Cabo Frio.

Maycon, após levantamento de dados do setor de inteligência, com apoio do Serviço reservado do 25°BPM, foi capturado na Rua da Luz, no bairro Morubá, em Cabo Frio.