Jovem morre atropelada enquanto andava na calçada, em Búzios

A jovem Maria Eduarda de Souza Augusto, de 18 anos, faleceu na manhã deste domingo (12), em Búzios. Maria Eduarda caminhava com mais uma menina e um menino, na Av. José Bento Ribeiro Dantas, próximo a entrada da Ferradura, quando foi atropelada em cima da calçada por um Vw T-Cross azul, de placa SJC0B62, oriundo de Minas Gerais.

Os jovens passavam dias de férias em Búzios, após formatura de um curso. A outra menina que foi atropelada foi levada para o Hospital Rodolfo Perisse. Até agora não foi divulgado o Estado de saúde da segunda vítima.

O motorista do veículo chegou a parar por alguns segundos, porém fugiu do local do crime sem prestar socorro. Em uma ação integrada entre a PMERJ, Policia Civil e PRF Central de Monitoramento de Búzios, utilizando as cameras de segurança do município, o agentes localizaram o veículo em uma residência na Baia Formosa, e conduziram o motorista, um homem de 39 anos, para a 127 DP.