Jovens do Abrigo Municipal de Cabo Frio ganham dois dias de festa

As crianças e os adolescentes atendidos pelo Abrigo Municipal Casa da Criança, em Cabo Frio, ganharam dois dias de festa em comemoração ao dia das crianças.

Inicialmente marcadas para o dia 11, véspera da data, as atividades precisaram ser adiadas devido à chuva. Para compensar, a diretora do abrigo, Vanessa Sampaio, preparou dois dias de muita diversão: o primeiro foi na quinta-feira (14) e o segundo foi nesta segunda-feira (18).

“Infelizmente tivemos que adiar a festa do dia 11 em razão do mau tempo porque queríamos que elas pudessem aproveitar tudo. Então adiamos e resolvemos dividir as atividades em dois dias: o primeiro com muitos lanches, doces e entrega de brinquedos, e o segundo com várias brincadeiras e muita diversão”, contou.

Nesta segunda-feira (18), todas as 15 crianças e adolescentes puderam brincar no pula-pula, tobogã e piscina de bolinhas. Também participaram da brincadeira do bambolê, oficina de pintura e tererê, ao som de músicas infantis e monitorados por um animador de festas. Teve, ainda, máquinas de algodão doce e pipoca, cachorro-quente, salgados, doces e refrigerante.

Na última quinta-feira (14), primeiro dia de festa, a secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista, esteve presente distribuindo brinquedos para as 15 crianças acolhidas.

“Prosseguimos com nosso objetivo de construir memórias afetivas para as nossas crianças. Para os nossos acolhidos, com muito amor e carinho, realizamos uma linda festa em comemoração ao dia das crianças com direito a pipoca, algodão doce, apresentação musical, brinquedos e brincadeiras”, revelou Betânia.