Junta Militar de São Pedro da Aldeia reforça o prazo para o alistamento militar obrigatório nas Forças Armadas

Os homens que completam 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2026 devem ficar atentos à data limite de inscrições: 30 de junho.
O atendimento pode ser feito de forma presencial, na sede da Junta Militar aldeense, ou on-line, por meio do site e do aplicativo do Exército Brasileiro.
É importante destacar que, desde 2025, as mulheres também podem se alistar, de forma voluntária, desde que residam em municípios contemplados pelo Plano Geral de Convocação.
A Junta Militar está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, próximo à Garagem Municipal, no Centro.
O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.
É necessário apresentar os originais da Certidão de Nascimento, CPF, identidade e comprovante de residência (contas de água ou luz) com endereço do município, em nome dos pais ou avós, atualizados.