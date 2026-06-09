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Junta Militar de São Pedro da Aldeia reforça o prazo para o alistamento militar obrigatório nas Forças Armadas

Jornal de Sábado
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Os homens que completam 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2026 devem ficar atentos à data limite de inscrições: 30 de junho.

O atendimento pode ser feito de forma presencial, na sede da Junta Militar aldeense, ou on-line, por meio do site e do aplicativo do Exército Brasileiro.

É importante destacar que, desde 2025, as mulheres também podem se alistar, de forma voluntária, desde que residam em municípios contemplados pelo Plano Geral de Convocação.

A Junta Militar está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, próximo à Garagem Municipal, no Centro.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h.

É necessário apresentar os originais da Certidão de Nascimento, CPF, identidade e comprovante de residência (contas de água ou luz) com endereço do município, em nome dos pais ou avós, atualizados.

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