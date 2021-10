Júri Internacional aprova renovação do Programa Bandeira Azul, na Praia do Peró, em Cabo Frio

Pelo quarto ano consecutivo, a Praia do Peró, em Cabo Frio, vai hastear a Bandeira Azul. O resultado da maior premiação global dedicada a gestão de praias, marinas e embarcações de turismo foi divulgado na última sexta-feira (1). O Júri Internacional, reunido na Dinamarca, aprovou a renovação do certificado de qualidade após avaliar as candidaturas de todos os países do hemisfério Sul para a temporada de 2021/2022.

O principal objetivo do Programa é conscientizar a sociedade como um todo quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em qualidade e proteção ambiental. Para a qualificação ao prêmio, diversos critérios são necessários, como a qualidade da água, atividades de educação ambiental, além de segurança e serviços de turismo sustentável. Todos esses critérios precisam ser comprovados anualmente.

“Uma alegria imensa estarmos quatro anos seguidos com esse prêmio, com governos distintos e com muito trabalho pra manter todos os padrões. Estamos muito contentes e hoje já estamos trabalhando para seguirmos em busca da quinta premiação. Quero agradecer ao secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, e ao adjunto de Gestão Ambiental, Diego Mureb, que foram muito importantes para essa conquista”, declarou a coordenadora da Bandeira Azul na Praia do Peró, Paloma Arias Ordiales.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, que pretende ampliar a candidatura para outros locais da cidade, a renovação da certificação é muito importante para Cabo Frio e um exemplo de continuidade, mesmo em um ano desafiador para que as praias cumprissem com todos os critérios estabelecidos pelo programa.

“A renovação é motivo de muita honra e também de muita preocupação, porque traz uma responsabilidade grande, pois é o modelo de gestão de ordenamento costeiro que queremos. Essa renovação é o compromisso do modelo de praia que pretendemos, multiplicando o conceito de Bandeira Azul para outros territórios. Em breve levaremos esse modelo para outros locais do município”, afirma Juarez.

A cerimônia de hasteamento será realizada entre novembro e dezembro, em data que ainda será divulgada. A bandeira ficará exposta na Praia do Peró até 1 de novembro de 2022.

Ao longo dos anos, o Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido, trabalhando para reunir os setores de turismo e meio ambiente de maneira local, regional e internacional. O certificado foi criado pela FEE – Foundation for Environmental Education, que é uma instituição internacional com diversos integrantes representando seus respectivos países. No Brasil, o Operador Nacional do programa é o IAR – Instituto Ambientes em Rede, localizado em Florianópolis – SC.