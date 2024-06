Lagoa do Caiçara, em Arraial do Cabo, foi indicada para avaliação internacional da Bandeira Azul

O Júri Nacional do Programa Bandeira Azul se reuniu, no dia 13 de junho, para selecionar os candidatos à prestigiada premiação para a temporada 2024/2025. A Praia Caiçara, conhecida como Lagoa do Caiçara, no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, foi uma das indicadas.

Essa é a primeira vez que uma praia lagunar do município cabista entra na lista. O processo é acompanhado de perto pela Secretaria do Ambiente. Das 56 inscrições recebidas, foram pré-aprovadas 38 praias e 11 marinas, que agora serão recomendadas ao Júri Internacional. O júri se reunirá em setembro, em Copenhague, Dinamarca, para a decisão final.

O resultado está previsto para ser divulgado em outubro e a cerimônia de entrega nacional da Bandeira Azul acontecerá no dia 1º de novembro.

A premiação Bandeira Azul, reconhecida mundialmente por promover a qualidade ambiental e a sustentabilidade nas regiões costeiras, promete trazer mais reconhecimento ao turismo no Brasil. Na temporada passada, 42 locais receberam o selo, sendo 31 praias e 11 marinas. A expectativa é que este número aumente significativamente na próxima temporada.

Ao todo, são 38 critérios avaliados pelo júri, incluindo qualidade da água, gestão ambiental, segurança, serviços e educação e informação ambiental.

Neste ano, o júri foi composto por representantes do Ministério do Turismo (MTur), EMBRATUR, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Instituto Ambientes em Rede (IAR), Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) e Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA).