Latinhas, pneus e plásticos: mergulhadores retiram lixo do fundo do mar em Arraial do Cabo

Mergulhadores profissionais fizeram limpeza no fundo do mar em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio.

O trabalho ocorreu na Praia dos Anjos nesta quarta-feira (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente. A cidade da Região dos Lagos é a capital do mergulho do Brasil.

Os mergulhadores retiraram diversas latinhas do fundo do mar e plásticos. Ainda não se tem um balanço de tudo que foi retirado.

O lixo recolhido será pesado no final da ação. Mas eles acreditam que pelo menos 200 kg de lixo foram retirados.

Nos cinco anos do projeto “Arraial Sem Lixo”, os mergulhadores já retiraram doze toneladas de lixo das praias da cidade.

Foto: Cauã Monteath Rosadas