Limpeza é realizada  em área de mangue da Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou nesta semana a limpeza da área de mangue, localizada na Avenida Wilson Mendes, ao lado do Mercado Municipal do Peixe. A ação coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento conta com apoio de voluntários da Cooperbem, do Instituto EcoVida e da Comsercaf.

Além da limpeza, a área também está passando por cercamento. A ação de limpeza, segundo a secretária de Meio Ambiente, Rosalice Fernandes, além de ser um pedido antigo dos pescadores e comerciantes, é importante para a preservação do mangue, que é um bioma costeiro de transição, que se localiza entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. Rosalice e a secretária adjunta de Meio Ambiente, Marcella Santanna, acompanharam a ação na manhã desta quinta-feira (10).

“Contamos com a ajuda de voluntários da Cooperbem, que é a primeira cooperativa de recicladores legalizada de Cabo Frio, e também do Instituto EcoVida e da Comsercaf. A área está sendo cercada, para evitar invasões e mais despejo de lixo e demais materiais”, afirma a secretária.

Outra área que também passa por intervenção é a do estacionamento do Mercado Municipal de Peixe, que será reordenada. Parte do material retirado do local foi encaminhado para a cooperativa para ser reciclado. A ação continua pelos próximos dias, até finalizar a limpeza e o cercamento do mangue.