Luma de Oliveira procura delegacia após discussão por som alto em praia de Búzios: ‘Fui ajudada’

A atriz Luma de Oliveira, de 61 anos, procurou uma delegacia após uma discussão por causa de música alta na Praia da Ferradura, em Armação dos Búzios. O caso aconteceu na tarde de domingo (15) e foi relatado por ela nas redes sociais.

Segundo a atriz, um grupo utilizava uma caixa de som na faixa de areia em volume elevado, o que estaria incomodando outros frequentadores da praia. Ela contou que tentou conversar com os responsáveis pelo equipamento e pediu que o som fosse desligado, mas o pedido não foi atendido.

“Pedi a um grupo na praia para desligar o som, que era proibido pela lei ambiental. Disseram que não desligariam. Fui até a delegacia pedir ajuda. Fui ajudada!”, escreveu a atriz.

A Polícia Civil informou que a artista procurou a unidade policial para relatar a situação e recebeu atendimento e orientações no local. Ainda segundo a corporação, os agentes acionaram a equipe de fiscalização da Prefeitura de Búzios, responsável pela parte administrativa da ocorrência.

Após o chamado, fiscais foram enviados à praia para verificar o uso da caixa de som e orientar os envolvidos sobre a legislação municipal que proíbe equipamentos de amplificação sonora nas praias da cidade. A regra está prevista nas normas de ordenamento e no Código de Posturas do município (Lei Municipal nº 1.619/2021).

No local, os fiscais também pediram a interrupção do som. A equipe percorreu áreas próximas, incluindo quiosques da região, para evitar novos transtornos aos frequentadores.

A Prefeitura de Búzios informou que a situação foi resolvida no local e não houve registro de outras ocorrências.