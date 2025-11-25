Macaco mantido em cativeiro é resgatado durante operação contra o tráfico em Cabo Frio

Um homem foi preso suspeito por tráfico de drogas enquanto mantinha um sagui em cativeiro durante uma operação da Polícia Militar nesta segunda (24) , na Travessa Bela Vista, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

O sagui foi resgatado no local e, nesta terça-feira (25), entregue ao INEA pela Guarda Ambiental Municipal.

A ação ocorreu após denúncia apontar que o suspeito, por gerenciar o tráfico na Rua da Raposa, estaria dentro de um imóvel na região. Na chegada, os agentes abordaram um jovem na entrada da residência. Com autorização da proprietária, os policiais entraram na casa, onde localizaram o suspeito e outro homem.

O sagui estava dentro do imóvel no momento da abordagem. Além do animal, foram apreendidos

122 buchas de maconha ;

58 pedras de crack ;

cinco pinos de cocaína ;

42 munições calibre .357 ;

três munições calibre .38 ;

seis celulares ;

duas balanças de precisão ;

dois cadernos de anotações ;

material de endolação ;

R$ 81.

Uma sacola recolhida sobre o telhado também continha drogas, dinheiro e munições.

Os homens suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde permaneceram presos por tráfico de drogas. A proprietária da casa prestou depoimento e foi liberada.