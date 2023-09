Mãe e filha são encontradas mortas estranguladas em Cabo Frio

Na tarde desta terça-feira, dia 19, mãe e filha, identificadas como Márcia Silva Santos, de 35 anos, e sua filha de 12 anos, foram encontradas mortas em sua própria residência, vítimas de estrangulamento, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. Ambas eram naturais da Paraíba.

O principal suspeito é o namorado da mãe.

O trágico incidente ocorreu na Rua Cecília, revelado de maneira perturbadora. Moradores da região relataram que, no sábado à noite, ouviram gritos e uma briga vinda da casa de Márcia. Nos dias seguintes, a casa permaneceu fechada, e um odor forte começou a emanar do local. Preocupados com o desaparecimento de Márcia e sua filha, que não foram mais vistas na rua nem no trabalho, vizinhos decidiram tomar as medidas necessárias.

Ao olharem pela janela da residência, fizeram a descoberta terrível do corpo da criança no chão, imediatamente alertando as autoridades policiais. Durante a entrada na residência, os peritos encontraram também o corpo de Márcia. Ambas as vítimas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, e o caso foi oficialmente registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Durante a realização da perícia, a Polícia Civil apreendeu dois aparelhos celulares que serão examinados como parte das investigações em curso.