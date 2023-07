Mais de 7 mil metros de extensão foram feitos em recapeamentos de Cabo Frio

Secretaria de obras e serviços públicos asfaltou sete quilômetros de extensão na cidade. Prazo de 60 dias para praças sairem também entra em cronograma

As ruas da cidade de Cabo Frio continuam sem parar com as movimentações feitas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Além do asfalto feito, bairros como Jardim Caiçara, Praia do Siqueira, Guarani e Tangará estão recebendo reparos nas redes de drenagem.

Nos últimos dias foram realizados alguns levantamentos de dados em conjunto com a equipe interna da Secretaria de Obras, onde foram um destes registrados, foi recebimento de 6.186 toneladas de asfalto para serem distribuídos nas ruas de Cabo Frio.

A pavimentação total que conta com o asfalto em ampla metragem, adentra em ruas nos bairros do Jardim Esperança, Porto do Carro, Boca do Mato, Jardim Caiçara, Tangará, Centro, Palmeiras, Braga, Jacaré Jardim Excelcior e Jardim Riviera.

O recapeamento, popularmente conhecido como asfaltamento, melhora a qualidade de vida das estradas e ruas, bem como a passagem dos automotores ao poderem transitar sem desnivelamentos ou buracos no trajeto.

Outra pauta são as praças que entraram em licitação, e estão com prazo de 60 dias para dar início a primeira, dentre elas estão as praças da Unamar, Jardim Caiçara, Gâmboa, Itajuru, Maria Joaquina e Jacaré.