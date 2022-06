Mais de duas toneladas de lixo são recolhidas na Segunda Limpeza do Fundo do Mar em Búzios

Neste sábado (04) em Búzios, foi realizada a 2ª Limpeza do Fundo da Mar nas praias do Canto, Armação e Ossos. O evento foi organizado pela Colônia dos Pescadores -Z23 com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Serviços Públicos e Segurança e Ordem Pública, além das coordenadorias de Comunicação, Guarda-vidas e Guarda Municipal Ambiental.

No local, mais de duas (02) toneladas de lixo foram recolhidos do fundo mar pelos agentes, pescadores e voluntários. A maioria era de pneus velhos usados pelas embarcações como defensas marítimas de atracação. Dentro dos pneus haviam várias espécies marinhas.

Segundo o engenheiro responsável pelo Ambiente, Pesca e Urbanismo, Bernardo Corty, é importante ressaltar que, no contexto da Limpeza do Fundo do Mar, além da remoção de resíduos do leito marinho, foi realizada a reintegração da fauna marinha ao seu ecossistema original. “A ação de resgate dos animais, como estrelas do mar, ouriços, moluscos, dentre outros, configurou-se em expressiva ação de educação ambiental, instruindo crianças e turistas sobre a diversidade e importância da vida marinha presente em Búzios, no contexto das Unidades de Conservação Parque dos Corais, APA da Pesca Artesanal e APA Marinha, todas no âmbito municipal.

Mesmo com o tempo nublado e por vezes uma chuva fina, o evento chamou a atenção dos turistas e moradores que passavam pelo local. Foi o caso do turista do Rio de Janeiro Anderson Silveira, que registrou o evento para colocar em suas redes sociais: “A ação é maravilhosa, pena que as pessoas não tem consciência dos danos que o lixo causa nas praias e espécies marítimas. Estou gravando tudo para colocar como alerta em minhas redes sociais para que as pessoas se toquem e não jogue lixo nos mares”.

A ONG ÁguaBúzios também participou do evento.