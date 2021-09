Mais de mil beneficiários do Supera Rio, em Cabo Frio, são convocados para a entrega de cartõe

A Prefeitura de Cabo Frio está convocando todos os 1.087 beneficiários inscritos do programa estadual Supera Rio, e que ainda não compareceram à Secretaria de Assistência Social, no bairro Braga, para buscar o cartão. A primeira convocação aconteceu no mês de julho. Do total de 1.489 cartões, apenas 402 foram entregues.

Para retirar o cartão, o beneficiário deverá apresentar documento de identificação com foto e CPF. A retirada só pode ser feita pelo titular, sendo proibido delegar a ação a terceiros, exceto os casos com procuração. A entrega dos cartões acontece de segunda a sexta (exceto em feriados), das 9h às 16h, no setor do Bolsa Família, na rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, Braga.

Quem não recebeu pelo celular o SMS de confirmação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, poderá conferir a convocação pelo site www.superarj.rj.gov.br ou pela Central de Atendimento do Programa no 0800 071 7474.

O Supera Rio é um programa de auxílio financeiro oferecido pelo Governo do Estado a pessoas com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 178, e inscritas no Cadastro Único nas faixas de pobreza extrema ou pobreza.

O programa contempla cada pessoa selecionada com um auxílio mensal de R$ 200 até o dia 31 de dezembro de 2021. O valor poderá ser acrescido de R$ 50 por filho, sendo limitado a dois filhos por família, chegando a um total de R$ 300.