Mais ruas de São Pedro da Aldeia vão receber melhorias  

O prefeito, Fábio do Pastel, renovou o convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem para melhorias nas ruas do município. Ele foi recebido nesta quarta-feira (6) pelo vice-presidente do DER, Mauro Valverde, para assinar o aditivo do convênio com o estado. O chefe de gabinete, Moisés Batista, acompanhou a assinatura.

Com a renovação, a prefeitura dá continuidade às ações de revitalização das ruas da cidade. O convênio, que já mudou a paisagem de 11 vias da Rua do Fogo, possibilita que o órgão estadual forneça insumos e materiais para as obras, que serão executadas pelo município.

Ainda, na visita à capital do estado, Fábio marcou presença na cerimônia do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Também estiveram presentes o secretário de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza, o secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo e a chefe da Sala do Empreendedor aldeense, Mariana Cunha.