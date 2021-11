Mais visibilidade e segurança na rodovia na RJ-140 em São Pedro da Aldeia

A rodovia RJ-140 recebe manutenção das lâmpadas em trechos da rodovia nesta semana. A ação que atende a pedidos do prefeito, Fábio do Pastel, traz mais segurança para os motoristas que transitam na via.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a empresa que possui o contrato de iluminação pública realiza as ações em diversas partes da rodovia, com início no trecho próximo ao Polo Automotivo que segue até o viaduto sentido Armação dos Búzios.

O trecho sentido Cabo Frio, especialmente entre os bairros Baixo Grande e São João, também passará por revisão e terá a troca das lâmpadas que estavam apagadas. O local é motivo de demandas antigas da população.

Lembrando que a responsabilidade pela manutenção das estruturas localizadas nas rodovias que cortam o município é do estado, no entanto, o prefeito, Fábio do Pastel, destaca que já abordou o tema em diferentes encontros.