Manilhamento é realizado no Recanto do Sol, em São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos realizou, na segunda-feira (22/05), ações de manilhamento no bairro Recanto do Sol. Ao todo, foram instaladas manilhas em 150 metros da Rua José Teixeira Paula com o objetivo de facilitar o escoamento das águas pluviais. A equipe da pasta segue no bairro com o mutirão de serviços iniciado na última semana.

As obras foram realizadas com recursos próprios, desde a fabricação até a instalação das manilhas. O secretário da pasta, Raimundo Teixeira, esteve no local acompanhando de perto as ações. “É muito gratificante realizar o manilhamento da Rua José Teixeira Paula, um anseio antigo dos moradores. A obra trará mais qualidade de vida e dignidade para todos”, afirmou.





Além do manilhamento, a equipe da Secretaria de Serviços Públicos continua com o mutirão de ações iniciado na última semana. O trabalho no Recanto do Sol inclui patrolamento, limpeza com retroescavadeira, roçada e iluminação. Cerca de 15 servidores estão envolvidos na mobilização.

É importante destacar que a Secretaria de Serviços Públicos realiza operações em toda a cidade de forma periódica e diária. Os agendamentos podem ser feitos por mensagem de WhatsApp, entrando em contato diretamente com a assistente virtual da Prefeitura aldeense, a Salina, no número (22) 98878-9913.