Manoel Corrêa, Palmeiras e Guarani, em Cabo Frio, entram em obras durante a semana

A secretaria de Obras e Serviços Públicos está presente desde a última semana no bairro Manoel Correa, em Cabo Frio. O bairro era muito pedido pela população e está recebendo as trocas de manilhas, ação necessária para que remedie os alagamentos que permanecem presentes na região. A ação também auxilia na parte sanitária, minimizando os esgotos a céu aberto que ficam nas ruas e rente as casas.



Antes a Rua Aurora, e agora a rua das Dunas está sendo cuidada pelo secretário de obras, onde já foram feitas mais de 60 metros de drenagem.



O secretário de Obras, Vanderson Bento, diz que “essa parceria veio para somar forças” e aumentar a mão de obra nas atividades em Cabo Frio.

As ruas Natal (Palmeiras) e França (Jardim Caiçara), também receberam manilhamento. Os paralelos e reposições ficaram com a Luís Lindenberg (Guarani), rua Redentor (Jardim Excelcior) e rua Goiás (Jardim Excelcior).

Quando se trata de tapa buracos, foram agraciadas as ruas: Nicolas Lan (Braga), João Antônio Rocha (Braga), José Maria Gil (Braga), Osmar Fontoura (Braga), Rua da Luz (Braga) e rua Budapeste (Parque Burle).

Está na previsão entrar no Tangará, observando se será necessário drenagem e pavimentação nas ruas.