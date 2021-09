Maratoninha Kids celebra o Dia das Crianças em Cabo Frio

Para comemorar o Dia das Crianças, o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, promove a Maratoninha Kids, no dia 3 de outubro. A prova acontece na mesma data da segunda etapa do Circuito Park Lagos de Corrida e promete reunir pais e filhos. Durante toda a manhã de domingo, o amplo estacionamento do centro comercial oferece atrações gratuitas para toda a família como brinquedos, brincadeiras, personagens vivos e o cão Dudu, mascote do shopping. O espaço terá, ainda, programação musical e gastronomia.

Para correr a Maratoninha, basta participar da promoção ‘Compre e Ganhe’ – a cada R$ 150 em compras entre os dias 1 e 26 de setembro nas lojas participantes, o cliente ganha um voucher que dá direito ao kit de corrida (as notas fiscais devem ser trocadas pelo voucher na Praça Sambaqui, no próximo fim de semana, entre 24 e 26/9). A retirada dos kits será nos dias 1 e 2 de outubro, no Park Lounge (até 2 kits por CPF).

Circuito Park Lagos de Corrida

Assim como a primeira etapa do Circuito Park Lagos de Corrida, que aconteceu no Dia dos Pais (8/8), as provas são divididas nas categorias Kids Run, Corrida 5km, Caminhada 5km e PCD (pessoas com deficiência). As largadas são às 8h, enquanto as atividades de lazer duram toda a manhã, até às 12h, no estacionamento (ponto de largada e chegada das provas).

O Circuito Park Lagos de Corrida terá ainda a terceira e última etapa em 12 de dezembro. Todos os participantes que completarem as provas ganharão medalhas que, juntas, formam um mandala. As inscrições para o Circuito estão encerradas.

Shopping Park Lagos

Dia das Crianças

. Troca de notas fiscais por voucher Maratoninha Kids: de 24 a 26/09 – Praça Sambaqui

. Troca de voucher por kit Maratoninha Kids: dias 1 e 2/10 – Park Lounge (até 2 kits por CPF)

. Segunda Etapa Circuito Park Lagos de Corrida e Maratoninha Kids: 3/10 (domingo), das 8h às 12h, no estacionamento