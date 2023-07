Marinha segue em busca de homem que caiu do veleiro em Arraial do Cabo

Um instrutor náutico da Marinha disse que estava em contato com os tripulantes do veleiro que foi localizado apenas com um dos ocupantes a bordo em Arraial do Cabo. O outro caiu no mar e segue sendo procurado pelo resgate da Marinha, que está no quarto dia de buscas nesta sexta-feira (28).



Rafael Bicudo contou que acompanhava a viagem e tinha a localização em tempo real pelo WhatsApp. Ele conta que, em um determinado momento, bem próximo à entrada do Boqueirão, recebeu uma ligação de um dos tripulantes, dizendo que o barco apresentava problemas técnicos e que o outro tripulante tinha acabado de cair no mar.

De acordo com Bicudo, o homem afirmou que eles eram primos.

“Um dos homens me ligou e disse que o veleiro apresentava problemas técnicos. Dez minutos depois, ele ligou novamente, desesperado, dizendo que havia acontecido uma tragédia. Que o primo tinha acabado de cair na água. Era o primo quem estava conduzindo o veleiro. Ele não tinha experiência com embarcações.”, lembra o instrutor náutico da Marinha.

Bicudo contou ainda que o homem disse ter tentado voltar para resgatar o primo. Ele teria chegado a jogar a boia circular, o bote de apoio, mas o primo já estava desacordado.

“Ele disse ter visto o primo afundando e que não havia mais o que fazer. A ligação caiu. Quando retornei, entrou na caixa postal. Acionei a Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros e a Estação Costeira do Atalaia”, lembrou.

A embarcação ‘Batatinha 1’ saiu do Rio de Janeiro, por volta das 8h30, na segunda-feira (24), em direção a Região dos Lagos e, devido a problemas técnicos, ficou à deriva a cerca de 40 milhas da costa. A embarcação segue à deriva.

Em nota, a Marinha informa que as buscas pelo segundo homem prosseguem com duas embarcações da corporação e uma do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio, e que eles seguem os padrões técnicos, além de considerar as condições do mar.