Medidas de ordenamento nas praias de Cabo Frio já estão valendo

Já estão valendo as novas regras de ordenamento para a Praia do Forte, em Cabo Frio, implementadas pela nova gestão.

Uma das medidas é a proibição de abordagem direta a pessoas que chegam à praia por comerciantes das barracas. A Prefeitura explicou que a proibição é para os funcionários que ficam abordando os banhistas, muitas vezes ainda no calçadão, tentando captar clientes para levar direto para a barraca.

Também há regras em relação ao uso do espaço pelos comerciantes, que estão limitados ao uso de 15 jogos de mesas, cadeiras e guarda-sóis por barraca. Já os comerciantes que atuam com carrinhos na praia estão proibidos de colocar mesas, cadeiras e guarda-sóis.

Outra proibição, já prevista pelas leis municipais 1.484/99 e 2.845/16, é o uso de aparelhos de som.

A Prefeitura explicou ainda que todas as licenças ou autorizações para comércio nas praias emitidas a partir de 1º de janeiro de 2023 foram revogadas.

“Ontem [1°], a Secretaria de Ordem Pública, em parceria com a Comsercaf, iniciou uma operação especial de réveillon, com foco no ordenamento e na limpeza da Praia do Forte e das áreas centrais da cidade. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, durante a operação, foram registradas 207 advertências verbais sobre carrinhos, barracas, ambulantes e portadores de caixas de som”, divulgou o município.



Até as 18h desta quarta-feira (1º), foram apreendidos 18 guarda-sóis, 54 cadeiras, quatro mesas e duas caixas de som. Além disso, 12 caixas de som foram recolhidas, reforçando o cumprimento das novas regras.

Ainda segundo a Prefeitura, o trabalho de limpeza será contínuo, mas terá reforço até o dia 6 de janeiro, período de alta movimentação turística na cidade.