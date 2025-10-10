Meio Ambiente de Cabo Frio instala novo canteiro verde na Praia do Forte

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, iniciou nesta quinta-feira (9) mais uma etapa do trabalho de renaturalização das áreas verdes do município, com a implantação de um novo canteiro no Bolsão da Juju, na orla da Praia do Forte. A ação é coordenada pela Equipe Verde e conta com o apoio da Companhia de Serviços Públicos (Comsercaf), responsável pela roçagem e limpeza do local.

O trabalho integra as ações permanentes de restauração e manejo da vegetação de restinga, ecossistema característico da zona costeira de Cabo Frio, e tem como objetivo recompor a cobertura vegetal, favorecer a biodiversidade local e ordenar o uso paisagístico de áreas públicas urbanas.

Antes do plantio, uma vistoria técnica foi realizada na Duna Boa Vista, com acompanhamento de um engenheiro florestal. Durante a inspeção, foram identificadas espécies nativas com alta densidade populacional, cuja competição excessiva estava dificultando o desenvolvimento de outras plantas da restinga. Essas espécies foram coletadas de forma seletiva e transplantadas para o novo canteiro no Bolsão da Juju, promovendo a redistribuição ecológica e o aproveitamento sustentável da flora local.

O canteiro recebeu espécies nativas de restinga e árvores de pequeno porte, combinadas com plantas ornamentais adaptadas às condições litorâneas. A composição contribui não somente para o embelezamento da orla, mas também para o aumento da permeabilidade do solo, redução da temperatura superficial e criação de micro-habitats para fauna urbana, como insetos polinizadores e aves.

“O programa de renaturalização vai além da estética urbana. Ele tem uma função ecológica essencial, porque ajuda a restaurar a vegetação nativa, melhora o microclima, favorece a infiltração da água no solo e reduz processos erosivos. Estamos transformando a orla em um espaço mais sustentável e educativo”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira.

A ação integra também o programa “Cabo Frio Educada”, que contempla a educação ambiental e a arborização urbana com espécies nativas, incentivando a participação da comunidade nas ações de cuidado e preservação.