Milhares de pessoas prestigiaram o MPBúzios neste fim de semana 

O MPBúzios, realizado neste fim de semana (15, 16, 17 e 18) na praça Dona Dita, na Ferradura, reuniu milhares de pessoas. O festival organizado pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, registrou uma média de público de seis (06) mil pessoas por dia, nos quatro (04) dias de evento.

O público cantou e dançou ao som de Jorge Vercillo, Ivan Lins, Fernanda Abreu e Maria Gadú, além dos tributos a músicos nacionais como Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller.

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, participou dos quatro (04) dias de evento e comentou a satisfação em ver o sucesso do PBPúzios: “Quero agradecer ao nosso prefeito Alexandre Martins pelo apoio de sempre. Ao presidente da Funarj, José Roberto Gifford, por contribuir com grandes eventos em nossa cidade, além do empenho e dedicação de toda equipe da secretaria de Turismo para que este evento fosse um sucesso. Estamos trazendo um conceito novo de arena para a praça da Ferradura. A MPB revolucionou toda uma geração nos anos 60. O primeiro MPBúzios mostrou que veio para fazer parte dos grandes eventos da cidade mais badalada do Brasil”, afirmou Dom.

A programação do MPBúzios teve início às 17h30 com DJs e músicos locais, às 18h30, tributos a músicos nacionais, e às 20h, o tão esperado show dos grandes nomes da música popular brasileira.