Militar de São Pedro da Aldeia está entre os sobreviventes da queda do helicóptero da Marinha em Goiás

Um dos sobreviventes do acidente com a aeronave UH-15, “Super Cougar”, ocorrido na tarde de terça-feira (8) em Goiás, no entorno do Distrito Federal, e que deixou dois mortos, é da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia.

Com nome não divulgado pela Marinha do Brasil, o órgão disse que ele sofreu uma fratura no tornozelo.

O militar participava de um exercício operativo, em Formosa, com a aeronave do 2° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral de São Pedro da Aldeia.

A Marinha explicou que o helicóptero da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio, é utilizado em várias missões em território nacional.

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho, esteve no local do acidente e se surpreendeu com os destroços da aeronave.

“Você vendo os destroços, não acredita que tenha saído gente viva. É uma coisa impressionanante”, disse o ministro em entrevista à TV Anhanguera.

Os dois militares que morreram na queda do helicóptero são os sargentos Luís Fernando Tavares Augusto, que servia no Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, e Renan Guedes Moura, lotado na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador.

De acordo com a Marinha do Brasil, a Operação Formosa é o maior treinamento da Marinha no Planalto Central.

O ministro da Defesa explicou que essa operação, da qual os militares participavam, ocorre desde 1988 sem nenhuma intercorrência, e que apenas a conclusão do inquérito poderá apontar o que de fato ocorreu para que a aeronave caísse.

A apuração do acidente deve ser concluída em seis meses.