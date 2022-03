Mirante da Prainha é inaugurado em Arraial do Cabo

O Mirante Oscar Corrêa Pita Filho foi inaugurado na tarde desta quarta-feira (23), em Arraial do Cabo. A obra do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, foi iniciada após a finalização da obra emergencial, para contenção da encosta na Prainha, que havia desabado em 2019 e apresentava risco à vida de moradores e turistas.

A cerimônia, que marcou a abertura do monumento turístico ao público, reuniu autoridades locais, estaduais e federais, como o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e o Deputado Federal Felício Laterça.

Durante a inauguração, Cláudio Castro, anunciou mais investimentos no município e assinou, junto com o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, o secretário de Obras, Pedro Cajueiro, o secretário de Infraestrutura e Obras do Estado, Max Lemos e o Dr Serginho, secretario de Ciência e Tecnologia do Estado, o Termo de Cooperação Técnica, autorizando o início do processo licitatório da obra, que será feita em Monte Alto.

O investimento no distrito é considerado, pelo poder público, como o maior já feito pelo Estado dentro de Arraial do Cabo. Além da revitalização anunciada, no próximo sábado (26), às 10h, será lançada em Figueira a pedra fundamental do programa Água para Todos, levando saneamento aos bairros. O programa será feito em parceria com a Prolagos.