Moradora de Saquarema encontra coruja em marquise de seu apartamento

Na tarde dessa terça-feira, 24, os agentes da Guarda Ambiental de Saquarema foram acionados para o resgate de uma coruja orelhuda, que foi encontrada por uma moradora do Centro na marquise de seu apartamento.

O animal apresentava ferimentos, sendo assim foi levado para o instituto BW, onde ficará em tratamento até que possa ser introduzido novamente em seu habitat.

A coruja é ativa principalmente à noite e no crepúsculo, embora também possa caçar de dia no período reprodutivo. Caça voando baixo e mergulhando sobre a presa ou partindo de um poleiro para capturar a presa no substrato. Pousa em galhos de árvores e arbustos, bem como em mourões de cerca, sinais de trânsito e cabos de eletricidade ou telefônicos. O poleiro diurno pode ser abrigado em meio à folhagem densa de árvores e arbustos ou entre a vegetação no solo.

A Guarda Ambiental informa que todos os animais capturados têm as suas condições físicas avaliadas pela equipe, e se não apresentem nenhum tipo de ferimento ou precisarem de cuidados específicos, são reintegrados à unidade de conservação mais próxima. Já os que precisam de atendimento veterinário, são encaminhados para instituições parceiras.



Em caso de avistar espécies em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate.