Moradores denunciam bagunça geral no acesso à Ilha do Japonês, em Cabo Frio

Moradores da Ogiva, em Cabo Frio, marcaram encontro para este sábado, na ânsia para acabar com a bagunça na região. Os moradores querem evitar que o caos volte a acontecer nos acessos à Praia das Conchas e à Ilha do Japonês, dois dos pontos turísticos mais visitados de Cabo Frio.

No que consideram um “vácuo do poder público”, sem nenhuma compensação ambiental ao Peró e Ogiva, os moradores denunciam que uma empresa paulista, proprietária de áreas nobres no local, colocou cancelas e criou estacionamentos que recebem milhares de carros no verão. Cada carro precisava pagar R$ 25,00.

Na última semana, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Prefeitura que retirasse os obstáculos e liberasse o acesso às praias. Mas, agora sem as cancelas, que também eram irregulares, os moradores não confiam que a ordem será reestabelecida, reclamam que não foram ouvidos e estão descrentes na volta do ordenamento público na região.