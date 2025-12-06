Pular para o conteúdo

Morre Josias da Swell, secretário de mobilidade urbana e vereador licenciado de Cabo Frio

O secretário de mobilidade urbana de Cabo Frio, Josias da Swell, foi encontrado morto na madrugada deste sábado pela esposa, em um cômodo da residência do casal.

Josias tinha 51 anos, e foi reeleito na última eleição, desde janeiro ocupava o secretariado. Josias era casado e deixa 3 filhos.

A causa morte ainda não foi divulgada.

Segue a nota oficial da Câmara de Vereadores de Cabo Frio:

“NOTA DE PESAR

A Câmara Municipal de Cabo Frio comunica, com profundo pesar, o falecimento do vereador licenciado Josias Rocha Medeiros, conhecido como Josias da Swell, aos 51 anos, ocorrido na manhã deste sábado (06).

Josias da Swell exercia seu segundo mandato como vereador, atualmente licenciado para ocupar o cargo de secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio. Natural de Campos dos Goytacazes, construiu sua trajetória política e empresarial em Cabo Frio, onde era reconhecido como articulador político de forte presença no município. Ao longo de sua vida pública, também atuou como presidente municipal do PL e superintendente do INEA.
Sua dedicação ao serviço público e sua contribuição para o desenvolvimento de Cabo Frio serão lembradas por todos que conviveram com seu trabalho legislativo e sua atuação política.

A Mesa Diretora, em nome de todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal, manifesta solidariedade à esposa, às filhas e aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.

O velório será realizado no Palácio das Águias e sepultamento o horário será divulgado posteriormente.

Cabo Frio, 6 de dezembro de 2025.

Câmara Municipal de Cabo Frio”

