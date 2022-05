Mostra de artes “Expressão em Cores” é aberta em São Pedro da Aldeia

Está aberta, em São Pedro da Aldeia, a exposição coletiva de artes “Expressão em Cores”, assinada por artistas do atelier do artista plástico aldeense, Carlos Diangelo. A mostra, promovida pela Secretaria de Cultura, apresenta uma coleção de pinturas que enaltecem o patrimônio cultural da cidade e ficará em cartaz na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos até o final do mês de maio. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Ao todo, 36 obras de arte – a maioria em pintura a óleo – compõem a exposição, reunindo olhares de 21 artistas aprendizes do atelier Diângelo. As telas retratam monumentos históricos, pontos turísticos e as belezas naturais de São Pedro da Aldeia e região. A mostra também apresenta ao público releituras de quadros célebres, como Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e Garden At Sainte Adresse, de Claude Monet, além de desenhos em grafite e aquarela sobre papel.

Durante a noite de abertura do evento, os autores foram homenageados com a entrega de certificados na presença do prefeito Fábio do Pastel. “Quero parabenizar a todos os artistas envolvidos e à equipe da Secretaria de Cultura pelo trabalho que tem sido feito pela valorização da arte. É muito bom ver tantos talentos e tantas obras que eternizam as riquezas da nossa cidade”, destacou o prefeito.

Os quadros levam os visitantes a uma breve viagem pelos cantos e encantos de São Pedro da Aldeia ao retratar elementos que integram o patrimônio material e imaterial do município, como a Igreja dos Jesuítas, construída no século XVIII, as salinas, a antiga estrada de ferro, as praias, as embarcações pesqueiras, a orla do Centro e o pôr do sol – um dos mais famosos da Região dos Lagos.

Também presente no evento de inauguração da mostra, o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, comemorou o envolvimento dos artistas na retomada das atividades presenciais na Casa da Cultura. “Para nós, esse é um momento muito especial e de muita alegria, principalmente depois do período de pandemia onde tivemos que manter a Casa fechada para exposições. Essa é a primeira abertura que estamos tendo a felicidade de poder promover com a presença de artistas não só de São Pedro da Aldeia, mas também de cidades como Rio Bonito, Araruama e Iguaba Grande. Só temos que agradecer e parabenizar a cada um por esses trabalhos lindíssimos”, ressaltou.

Foto: Raíra Morena

Um dos anfitriões da noite de abertura, o artista plástico Carlos Diangelo aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da prefeitura e dos alunos de seu atelier, que já existe há 19 anos na cidade. “Fiquei muito feliz com a presença do prefeito Fábio do Pastel, que fez questão de nos prestigiar, e agradeço muito à Secretaria de Cultura por ter aberto as portas para que pudéssemos estar juntos, celebrando a nossa arte e o nosso reencontro. Passamos por momentos muito árduos na pandemia e durante o isolamento social a arte teve um papel fundamental nas nossas vidas, nos devolvendo o sorriso, abrindo horizontes e alimentando a nossa alma. Agradeço também aos meus alunos, que são o meu sustento e minhas grandes fontes de inspiração, que tornaram possível a concretização desse projeto”, disse.