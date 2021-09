Motorista alcoolizado causa acidentes em Búzios, tenta fugir e agredir agentes

Por volta das 22h, da noite de terça-feira, dia 14, uma viatura da ROMU estava próximo ao Trevo de Ceceu, em Búzios, em ronda, quando um observou uma verdadeira perseguição: um veículo Troller T4 fazendo manobras perigosas e um VW saveiro logo atrás.

Ao avistar a viatura, o motorista do saveiro pediu socorro aos Gcm’s afirmando que o condutor do Troller havia colidido com seu veículo e estaria embriagado.

A equipe da ROMU começou então uma ronda por Geribá, na busca pelo acusado.

Pouco tempo depois encontrou o veículo próximo ao Fishbone e perceberam que o motorista havia entrado pela servidão em direção a praia.

A essa altura, diversas pessoas estavam tentando ajudar nas buscas, já que o acusado havia chamado a atenção de todos com suas manobras arriscadas e os acidentes que havia provocado.

Na areia da praia, os guardas chegaram ao indivíduo que tentou agredir os agentes. Após imobilizarem o valentão, tiveram que conter os populares que, revoltados, queriam linchá-lo.

Junto com outro condutor que ficou ferido com um dos acidentes provocados pelo homem que mais parecia o personagem principal do filme “Um dia de fúria”, todos foram até a delegacia de Búzios.

De lá, foram encaminhados até o IML de Cabo Frio, onde o valentão tentou agredir o perito e quebrar os equipamentos do local e novamente foi impedido

Por fim, às 04h30 de hoje, o agressivo que já tinha 13 passagens pela polícia, acabou preso em flagrante delito na Delegacia de São Pedro da Aldeia.