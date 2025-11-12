Motorista fica gravemente ferido após carro capotar na Praia do Siqueira, em Cabo Frio

Um homem de 50 anos, foi resgatado após o carro que dirigia capotar e cair em uma área particular na manhã desta terça-feira (11), na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. O acidente ocorreu por volta das 5h20, na Rua Luiz Feliciano Cardoso.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi encaminhado em estado grave, classificado como paciente amarelo, para o Hospital Central de Emergências (HCE).
A Guarda Civil Municipal, por meio do Grupamento Operacional de Praia (GOP), foi acionada por volta das 9h ao local. Testemunhas contaram aos agentes que o condutor estaria alterado e teria perdido o controle do veículo.