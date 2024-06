Motoristas da Salineira participam de uma série de treinamentos focados na segurança, integridade e na eficiência

Neste início de junho, os motoristas do grupo Salineira completam 1 mês de participação em ciclos de treinamentos e rodas de conversa com os departamentos de Recursos Humanos, de Manutenção e com a Instrutoria da empresa. Os treinamentos têm os objetivos de discutir questões relacionadas ao trabalho, a promoção de práticas de direção defensiva e os comportamentos seguros no trânsito. Nos encontros, os colaboradores tiveram a oportunidade de falar sobre suas experiências e os desafios do dia a dia.

Os palestrantes abordaram temas como o papel do Núcleo de Apoio ao Colaborador (NAC) criado para facilitar a comunicação entre os colaboradores e os setores de suporte, e para aprimorar o acolhimento dos funcionários mediante as necessidades expostas. Foram abordados também pontos relacionados às medidas disciplinares que buscam manter a ordem, a segurança e a eficiência das operações. Tais fatores auxiliam no estabelecimento de padrões de comportamento e desempenho, garantindo que todos os colaboradores cumpram suas responsabilidades e tenham sucesso na função exercida. Os procedimentos de inspeção também foram tema dos encontros, pois asseguram que os ônibus estejam sempre em boas condições de funcionamento.

Com relação ao setor de manutenção, o gestor da área pôde trazer esclarecimentos aos motoristas sobre os equipamentos dos ônibus e os ouvir com sugestões relevantes para melhoria geral.

A segurança é um valor fundamental que permeia todas as operações da Auto Viação Salineira e da Viação Montes Brancos e assegura a confiança dos clientes e a integridade dos colaboradores. Os motoristas são a linha de frente da empresa e desempenham um papel vital na segurança, eficiência e na imagem do grupo Salineira.

O objetivo central dos investimentos em conhecimento e na capacitação do corpo de motoristas é de fornecer todo suporte necessário para elevar ainda mais, a qualidade dos serviços prestados nas cidades atendidas pela empresa, e para que os passageiros percebam as mudanças de forma positiva nas ruas.