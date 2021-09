MP fiscaliza armazenamento de 7 toneladas de medicamentos vencidos em Cabo Frio

A Promotoria disse que, após a realização da perícia, irá avaliar e se manifestar sobre a denúncia encaminhada.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, no ano passado, foi realizada a incineração de três toneladas de medicamentos vencidos, mas as sete toneladas restantes foram deixadas no depósito. A secretaria também informou que foi encontrado um ofício do Ministério Público sobre o tema, enviado no ano passado, e que não tinha sido respondido. A resposta foi enviada em janeiro deste ano, explicando a situação e relatando as providências que estão sendo tomadas.