MPF denuncia empresária que ajudou a esposa de Glaidson a ocultar dinheiro em fuga

A empresária Eliane Medeiros de Lima vai responder criminalmente por supostamente ajudar a venezuelana Mirelis Zerpa, mulher de Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, a ocultar das autoridades parte dos R$ 1 bilhão sacados ilegalmente, em agosto do ano passado, após a Operação Kriptos. Em denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público Federal (MPF), Eliane e Mirelis foram acusadas de ocultar a origem e a localização de bens oriundos da prática de crimes.



Na mesma denúncia, o MPF também imputa às duas mulheres, ao lado Glaidson e Handerson Gomes Pinto, outro integrante do grupo, os crimes de operação sem autorização legal de instituição financeira e de formação de organização criminosa.

Mirelis evitou a prisão por viajar para os EUA dias antes da operação, deflagrada no dia 24 de agosto do ano passado. Com a ajuda de senhas desconhecidas pelos investigadores, ela conseguiu sacar, entre 24 de agosto e 15 de setembro, 4.330 unidades de criptomoedas. Em valores da época, correspondiam a R$ 1 bilhão.

As investigações, que avançaram após a quebra do sigilo das empresas do Grupo Gas Consultoria Bitcoins, do casal Glaidson e Mirelis, comprovou que a venezuelana transferiu R$ 200 mil destas criptomoedas para Eliane, que liquidou as unidades no mercado e recebeu o valor correspondente em reais nas contas da empresas GLA Serviços.

Os quatro denunciados foram alvos, na segunda-feira, da operação Betka, a quarta fase da operação Kryptos. Eliane, que chegou a ser presa em fevereiro, na terceira fase da Kriptos, também foi responsabilizada por abrir uma empresa no Uruguai, a CointradeCx, para ajudar o Faraó e a sua esposa no esquema de lavagem de dinheiro.