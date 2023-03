MPF recomenda retirada de estruturas fixas que estão sobre vegetação na Praia do Foguete, em Cabo Frio

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou a retirada de todas as estruturas fixas colocadas indevidamente sobre a vegetação de restinga e a faixa de areia na Praia do Foguete, em Cabo Frio.

O documento, destinado à Prefeitura de Cabo Frio e a um hotel que atua no local, orientando, ainda, que a área impactada seja recuperada. A empresa e a Prefeitura devem deixar de colocar ou permitir a montagem das estruturas, como bangalôs e decks.

O procurador da República, Leandro Mitidieri Figueiredo, deu ao município e também à pousada o prazo de 20 dias para que apontem as providências cabíveis quanto a recomendação.

“Tenho as fotos do antes e depois. Nós nunca degradamos o ambiente. Muito pelo contrário, fazemos uma preservação massiva. Uma área que era completamente jogada. Inclusive, o posto de salva vidas localizado aqui, eu ajudei a instalar”, disse Márcio Cravo, gerente do estabelecimento.

Recentemente, a Justiça Federal determinou a restaurantes da Praia do Canto, em Armação dos Búzios, a retirada desse tipo de estrutura após ajuizamento de Ação Civil Pública pelo MPF, em 2021.