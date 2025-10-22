Pular para o conteúdo

Mulher é atacada por cão dentro de condomínio em São Pedro da Aldeia

Uma mulher foi atacada por um cão de grande porte na manhã desta terça-feira (21) em um condomínio no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia. Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela rua interna do local quando o cachorro avançou e a atacou. 

Imagens registradas após o ataque mostram o dono do animal ajudando a mulher ferida. Conforme testemunhas, um vizinho foi quem levou a vítima até a UPA da cidade. 

A Secretaria de Saúde confirmou que uma mulher deu entrada na unidade com ferimentos causados por mordida de cachorro e recebeu atendimento médico, incluindo limpeza e curativos das lesões.

Após os cuidados e orientações, a vítima apresentou bom estado geral e recebeu alta, segundo a Prefeitura.

A Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros não foram acionados para a ocorrência. 

O condomínio divulgou uma nota prestando solidariedade à moradora e reforçando que a responsabilidade civil é do dono do animal, conforme o Código Civil, e lembrou que é proibido manter cães soltos nas áreas comuns e que os tutores devem garantir a segurança dos moradores. 

A Lei Estadual n.º 4.597/2005, obriga, em caso de cães de grande porte ou raças consideradas perigosas, o uso de focinheira, coleira e guia.

