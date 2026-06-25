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Mulher é morta a marretadas dentro de casa em Araruama; companheiro confessa o crime

Jornal de Sábado
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Uma mulher foi morta a marretadas na manhã desta quinta-feira (25), em Araruama. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o companheiro da vítima. 

Os policiais foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica na Rua Jorge Mastra, no bairro Outeiro. Ao chegarem ao local, encontraram um homem que informou ter matado a companheira. Dentro do imóvel, os agentes localizaram a mulher caída no quarto, já sem vida. 

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia da cidade. A ocorrência segue em andamento.

Este é o segundo caso de feminicídio registrado em Araruama neste mês. No dia 8 de junho, Ana Clara, de 19 anos, que estava grávida, foi encontrada morta dentro de casa. O companheiro dela é o principal suspeito e foi preso na última terça-feira (23).

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