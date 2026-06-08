Mulher leva tapa no rosto e tem celular roubado na porta de casa em Cabo Frio

Uma mulher foi agredida com um tapa no rosto e teve o celular roubado na porta de casa no fim da tarde de sexta-feira (5), em Cabo Frio. O crime aconteceu por volta das 17h10, no bairro Guarani, quando a vítima chegava do trabalho e aguardava o marido em frente à residência.

Segundo relato da vítima, um homem em uma motocicleta nas cores bege e preta parou atrás de seu veículo. Inicialmente, ela acreditou que se tratava de um entregador, mas o suspeito se aproximou da janela do carro, passou a xingá-la, deu um tapa em seu rosto e tomou o celular antes de fugir.

Além do aparelho, o criminoso levou os cartões bancários que estavam guardados na capinha do celular.

A vítima contou ainda que o homem manteve uma das mãos por dentro do casaco durante a abordagem, o que a fez acreditar que ele estivesse armado.

No entanto, quando o assaltante se afastou e guardou o celular na calça, ela percebeu que ele não portava arma.

Após o roubo, a mulher conseguiu acessar as contas por meio de um notebook e realizou o bloqueio dos cartões. Segundo ela, o principal prejuízo foi a perda do aparelho celular.

A moradora afirmou que ficou profundamente abalada após o ocorrido.

“Me sinto extremamente insegura, assustada, vulnerável e abalada após ter sido assaltada e agredida. Foi uma experiência traumática que envolveu violência física. Fiquei com a sensação de que minha vida e minha segurança não estão sob meu controle”, relatou.

Ela destacou ainda que se sente aliviada por os filhos pequenos não estarem com ela no momento do crime, mas disse que continua com medo por ter sido abordada justamente em frente à própria casa.

“Felizmente eles não estavam comigo, mas fico receosa porque ele sabe onde eu moro”, completou.

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.