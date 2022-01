Mulher que é responsável pela morte do marido em Cabo Frio, em 2014, é presa em São Pedro da Aldeia

No dia de hoje, 13/01/2022, por volta das 21h, Policiais Civis da 126ªDP – Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram a nacional FLAVIA F.P.D. Contra FLAVIA pendia o Mandado de Prisão Condenatória CNJ 0009335-20.2014.8.19.0011.01.0001-26, pelo crime de Incêndio com Resultado Morte, expedido nos autos do Processo 0009335-20.2014.8.19.0011, oriundo da Comarca de Cabo Frio.

FLAVIA foi responsável pelo incêndio em uma residência no bairro Palmeiras, Cabo Frio, no ano de 2014, que provocou a morte do seu companheiro por asfixia. FLAVIA foi condenada a 08 anos de Prisão.

Flavia, após levantamento de dados do setor de inteligência, foi capturada na Rua Liaci de Souza, Boa Vista, São Pedro da Aldeia