Mulher que transportava drogas para Búzios é presa na RJ-124

Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (1º) enquanto transportava drogas para Armação de Búzios. A abordagem ocorreu no pedágio da RJ-124, no km 28, após os policiais perceberem a atitude suspeita da passageira que seguia em um carro de aplicativo.

Segundo a ocorrência, durante a revista aos pertences dela, foram encontrados aproximadamente 8 kg de maconha prensada divididos em cinco tabletes, além de um tablete de haxixe e cerca de 400 g de flor de maconha.

A mulher afirmou aos policiais que levaria todo o material para o bairro da Rasa.

Ela foi conduzida para a delegacia da área, onde acabou autuada por tráfico de drogas, conforme a Lei 11.343/2006, e permaneceu presa à disposição da Justiça.