Pular para o conteúdo

Mulher que transportava drogas para Búzios é presa na RJ-124

Jornal de Sábado
IMG_5501

Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (1º) enquanto transportava drogas para Armação de Búzios. A abordagem ocorreu no pedágio da RJ-124, no km 28, após os policiais perceberem a atitude suspeita da passageira que seguia em um carro de aplicativo. 

Segundo a ocorrência, durante a revista aos pertences dela, foram encontrados aproximadamente 8 kg de maconha prensada divididos em cinco tabletes, além de um tablete de haxixe e cerca de 400 g de flor de maconha. 

A mulher afirmou aos policiais que levaria todo o material para o bairro da Rasa.

Ela foi conduzida para a delegacia da área, onde acabou autuada por tráfico de drogas, conforme a Lei 11.343/2006, e permaneceu presa à disposição da Justiça.

Veja também

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos terça-feira, dia 02

IMG_5504

Cabo Frio recebe o Festival da Liga do Natal nos dias 6 e 7 de dezembro

IMG_5502

Cabo Frio anuncia cerimônias de hasteamento da Bandeira Azul nas praias certificadas

IMG_5499

Arraial do Cabo já está no clima dos grandes eventos de dezembro

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.